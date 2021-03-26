65% опитаних громадян вважають, що відшкодовувати збитки або відмивати Офіс Президента мають учасники акції за Стерненка, - опитування "Рейтингу"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
43% опитаних не підтримують протестні акції на підтримку Сергія Стерненка, 23% підтримують, але не хочуть брати в них участі, 4% і підтримують, і готові брати участь. Байдуже до них ставляться 21% опитаних. За три тижні зросла кількість тих, хто не підтримує цих акцій.
Водночас 74% чули про акцію на підтримку Сергія Стерненка, в ході якої було пошкоджено будівлю Офісу Президента (34% - багато, 40% - щось чули). Чверть нічого не знають про це. Підтримали дії протестувальників лише 14%, не підтримали - 70%.
При цьому 65% вважають, що потрібно учасників акції, які пошкодили будівлю Офісу Президента, змусити прибрати або виплатити компенсацію за завдані збитки. 20% взагалі за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув'язнення. Лише 9% за те, що не реагувати на це.
Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.