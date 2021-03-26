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Керівник руху Медведчука "Український вибір" Комелов підтвердив, що закликав до виходу Криму зі складу України в 2014

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Керівник руху Медведчука "Український вибір" Комелов підтвердив, що закликав до виходу Криму зі складу України в 2014
Один з членів партії "Український вибір-Право народу", головою якої є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук - Іван Комелов прокоментував інформацію про оголошення йому підозри Офісом Генпрокурора України в сприянні окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Підозру я жодним чином не отримував і жодним чином оскаржувати її не збираюся", - сказав Комелов.

Він також підтвердив, що закликав до виходу півострова зі складу України.

Зараз Комелов є головою Севастопольської організації партії "Родина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу" (оновлено)

Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук.

Пізніше Слюсаренку, Синявському і Комелову оголосили про підозру в зраді за сприяння окупації Криму.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вла
    цей гандон повинен відповідати разом з його хазяїном. А чи вистаче на це у бубосіка яєць?
  • wake up-UA
    Руководитель движения Медведчука "Украинский выбор" Комелов подтвердил, что призывал к выходу Крыма из состава Украины в 2014 - Цензор.НЕТ 7005
  • Олег Войтенко
    А чего теперь этому сепару крымскому бояться? А вот хватит ли "яиц" у бубочки чтобы запретить мертветчуковские помойки в виде зажопы и выбора как это сделали с компартией большой вопрос..
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