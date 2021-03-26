НАЗК склало ще один протокол на Тупицького через конфлікт інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції склало ще один протокол на відстороненого голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЗК.

"25 березня Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) склав адміністративний протокол щодо відстороненого судді Конституційного Суду України (КСУ) Олександра Тупицького. Протокол складено за ч. 1 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що стосується неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів", - йдеться в повідомленні.

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НАЗК зазначає, що 9 березня 2021 року до КСУ надійшло звернення від заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках Державного бюро розслідувань (ДБР). У листі працівник ДБР повідомляв про вчинення Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді.

Виконувач обов'язків голови КСУ Сергій Головатий скликав спеціальне пленарне засідання КСУ для направлення звернення ДБР на розгляд Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ. Зі свого боку Тупицький, попри відсторонення від посади голови КСУ, незаконно видав розпорядження, яким скасував раніше видане розпорядження Головатого, а також скликав спеціальне пленарне засідання КСУ на іншу дату. Маючи реальний конфлікт інтересів, Тупицький не повідомив про нього КСУ.

Як повідомлялося, 17 березня судді Конституційного Суду перенесли спеціальні пленарні засідання, на яких мали розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності голови КС Олександра Тупицького і його заступника Сергія Головатого. Зокрема, на 14:30 в суді було заплановано розгляд питання про звернення слідчого - заступника керівника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артема Яблонського від 9 березня 2021 року № 10- 8 -5316.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.