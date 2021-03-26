Мені треба вийти на протест проти судової системи, адже суди у справах про напад на журналістів тривають роками, - заступник голови МВС Геращенко

МВС спільно з керівництвом Національної спілки журналістів України працює над захистом журналістів у країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник міністра Антон Геращенко в ході Всеукраїнської наради редакторів друкованих ЗМІ.

"Після мого призначення на посаду у вересні 2019 року міністр Арсен Аваков доручив мені опікуватися питанням захисту журналістів, контактувати з кервництвом НСЖУ – паном Томіленком, його заступниками. Ми працюємо разом над головним: знижувати агресію в суспільстві, зменшувати кількість нападів на журналістів", – зазначив Антон Геращенко.

Він наголосив, що напади на журналістів – це проблема виховання, неповаги людини до суспільства, а також негативна робота правозахисної системи в цілому.

"Напевно, мені треба вийти на протест проти судової системи, яка не справляється з покладеними на неї завданнями. Адже суди по кривдникам журналістів тривають роками, винним не виносять вироки по п’ять років і більше, і це дає можливість агресорам уникнути покарання", – додав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "СН" передала Разумкову звернення про відкриття кулуарів Ради для журналістів, - Арахамія

Голова НСЖУ Сергій Томіленко зазначив, що останнім часом фіксується певний прогрес щодо оперативного реагування на випадки перешкоджання журналістській діяльності, є прецеденти покарання нападників.