У Хмельницькій області розпочався капітальний ремонт дороги Н-03 Житомир - Чернівці

У межах президентської програми "Велике будівництво" у Хмельницькій області почався капітальний ремонт та реконструкція основної транспортної артерії області - дороги Н-03 Житомир - Чернівці. Автодорога веде до відомих історичних пам’яток: Старокостянтинівської та Кам’янець-Подільської фортець.

Про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Дорога Н-03 Житомир – Чернівці має протяжність у межах Хмельницької області 198,3 км. У 2020 році було оновлено 60 км, від Хмельницького у напрямку Кам’янця-Подільського. Цьогоріч її продовжують ремонтувати ще на 95 км у напрямку від Хмельницького до межі із Житомирською областю.

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Наразі роботи стартували на 2,2-кілометровій ділянці дороги, яка проходить за с. Вишнопіль майже до межі Хмельницької та Житомирської областей.

Планується здійснити поширення дорожнього полотна, влаштувати 2 шари асфальтобетону загальною товщиною не менше 15 см. Також проєктом передбачено влаштування однобічного металевого бар’єрного огородження та встановлення нових дорожніх знаків.

Як повідомлялося, заступник голови ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури у 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків – "Велика реставрація" культурних пам’яток України, доступне іпотечне кредитування та фінансовий лізинг, розбудова мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами Також у планах "Великого будівництва" на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.