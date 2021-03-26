У Хмельницькій області розпочався капітальний ремонт дороги Н-03 Житомир - Чернівці
Про це повідомляє "Укравтодор" на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Дорога Н-03 Житомир – Чернівці має протяжність у межах Хмельницької області 198,3 км. У 2020 році було оновлено 60 км, від Хмельницького у напрямку Кам’янця-Подільського. Цьогоріч її продовжують ремонтувати ще на 95 км у напрямку від Хмельницького до межі із Житомирською областю.
Наразі роботи стартували на 2,2-кілометровій ділянці дороги, яка проходить за с. Вишнопіль майже до межі Хмельницької та Житомирської областей.
Планується здійснити поширення дорожнього полотна, влаштувати 2 шари асфальтобетону загальною товщиною не менше 15 см. Також проєктом передбачено влаштування однобічного металевого бар’єрного огородження та встановлення нових дорожніх знаків.
Як повідомлялося, заступник голови ОП і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури у 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків – "Велика реставрація" культурних пам’яток України, доступне іпотечне кредитування та фінансовий лізинг, розбудова мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами Також у планах "Великого будівництва" на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.