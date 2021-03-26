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Зарплата на держшахтах за рік виросла на 5%, а членів НКРЕКП на 86%, - нардеп

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Зарплата на держшахтах за рік виросла на 5%, а членів НКРЕКП на 86%, - нардеп
Середня заробітна плата працівників державних вугільних шахт в 2020 році зросла всього на 5,2%, в той час як керівництво НКРЕКП за рік підвищила собі зарплатню на 85,8%.

Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Середня зарплата шахтарів держшахт у 2020 році склала 12 089 гривень. У порівнянні з 2019 роком, вона зросла лише на 5,2%. Це офіційні дані Міністерства енергетики. Заробітна плата рядового члена НКРЕКП у 2020 склала 213 480 грн. У порівнянні з 2019 роком зарплата членів НКРЕКП зросла на 85,8%. Це дані офіційних декларацій членів комісії на сайті НАЗК", - повідомив Волинець на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що ці виплати членам НКРЕКП не враховують регулярні премії, які складають близько 200 000 грн кожні 3 місяці.

"Майже двократне зростання зарплат очільників НКРЕКП в умовах штучно створеної ними кризи на енергоринку — навіть не неподобство. Злочин, за який Тарасюк і компанія мають відповісти перед законом", — зазначив нардеп.

Він наголоси, що парадокс ситуації в тому, що рівень зарплат шахтарів і своєчасність їх виплати напряму залежить від роботи "незалежного регулятора" НКРЕКП. "Нагадаю чиновникам, що наступного тижня борг перед шахтарями зросте на березневий зарплатний фонд – на 540 млн грн та сягне 1,8 млрд грн", - додав Волинець.

Раніше повідомлялося, що чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 року. За перший рік роботи комісії, збитки всі державні енергетичні компанії отримали рекордні збитки, а загальні борги на енергоринку сягнули 80 млрд грн. З листопада 2019 року НКРЕКП очолює Валерій Тарасюк. Влітку 2020 року розгорівся корупційний скандал щодо сімейного бізнесу Тарасюка, який до середини 2020 року займався торгівлею електричною енергією.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Виктор Азовцев b465a5d8
    Даже при Януковиче не было такого беспредела с з\платами и тотального воровства на всех уровнях. Собственно повышение самим себе з\плат при колоссальных убытках это откровенное и наглое воровство бюджетных то есть народных денег кучкой дармоедов и воришек.
  • молодой рабочий
    нкру..современное название пахаря..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Нардеп Мялик, который избегал уплаты налогов, задекларировал 158 квартир и 150 млн гривен наличными

    Народный депутат, член депутатской группы «За будущее» Виктор Мялик, которому 25 марта вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов на 97 млн гривен, задекларировал 158 квартир в Киеве, миллион долларов и 150 млн гривен налиными и прочее...
    Об этомhttps://368.media/ стало известно из его ежегодной декларации за 2019 год.
    Согласно декларации, Мьялику принадлежат 158 квартир, в поселке Софиевска Борщаговка, Киево-Святошинский района, Киевской области, общей площадью 9821 кв.м. Ему также принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки, площадью как 520, так и более 1000 кв. метров, в том же поселке под Киевом. Кроме того, ему принадлежат три особняка в поселке Мотивиловка площадью 128.2 кв.м. и 192,9 кв.м., а также площадью 504,4 кв.м.
    Также он задекларировал автосервис площадью 468 кв.м и частный детский сад площадью 1882 кв.м
    Согласно декларации, нардеп владеет двумя автомобилями Lexus LS460L 2015 выпуска и Lexus LX570 2016 года. На момент покупки машины стоили 3,4 млн гривен и 3,7 млн гривен соответственно.
    Его жена Дарья Мьялик ездит также на двух автомобилях: PORSCHE CAYENNE (2018) и MERCEDES-BENZ (2016). Их стоимость составляет 5,6 млн и 3 млн гривен соответственно.
    Доходы Мьялик по 2019 в должности нардепа составили 314 тысяч гривен, а его жена, которая работает в ОО «МДС-БУД», заработала за год 29 тысяч гривен.
    Также Мьялик указал доходы от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду, которые составили несколько миллионов.
    Его жена также указала доход от сдачи недвижимости в аренду.
    На банковских счетах Виктор Мьялик хранит 3,21 млн гривен, а его жена 121 тысячу гривен. Кроме того, согласно декларации, нардеп в виде наличных средств хранит 150 млн гривен и один миллион долларов.
    Отметим, мультимиллионер Виктор Мьялик родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области. С 2004 года работал маляром-штукатуром, с 2005 - электросварщиком, с 2011 года - мастер столярного бригады ООО «Инвикта ЛТД». С 1996 года был разнорабочим в колхозе «Заря». В юности работал на стройке в России.
    С 2014 года Виктор Мьялик работал финансовым директором ООО «МДС-Строй». А в 2017 основал собственную компанию под названием «МД плюс».
    В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 155 округу как беспартийный самовыдвиженец. Член депутатской группы «За будущее». Член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
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