На Вінниччині затримано адвоката, який вимагав для судді 15 тис. дол. хабаря за пом'якшення вироку, - ДБР

Правоохоронці затримали адвоката, який підбурював обвинуваченого до дачі хабаря в сумі 15 000 доларів судді Вінницького міського суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що адвокат у змові із працівником поліції за гроші обіцяли обвинуваченому у збуті наркотиків забезпечити пом’якшення вироку суду до покарання, яке не передбачатиме позбавлення волі.

26 березня 2021 року адвоката затримано під час одержання частини коштів. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюється причетність інших працівників поліції до вказаного злочину.

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Попередня кваліфікація правопорушення - шахрайство, вчинене у великих розмірах та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.