Івано-Франківськ планує з понеділка послабити карантин: відкриють дитсадки і школи для учнів початкових класів

Влада Івано-Франківська планує трохи послабити карантинні обмеження, зокрема, відкрити дитсадки і школи для учнів початкових класів.

Про це у відеозверненні заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.

"Я бачу всі передумови пом'якшувати (карантин. - Ред.). Не знаємо, чи сьогодні повинна бути обласна комісія. Однак, ми прийняли внутрішнє рішення, що з понеділка поетапно будемо відкривати дитячі садки і школи (1-4 клас)", - розповів мер.

За його словами, місцева влада радиться з батьківською громадськістю: чи хочуть вони, щоб відкривалися ті чи інші заклади.

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