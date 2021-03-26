Івано-Франківськ планує з понеділка послабити карантин: відкриють дитсадки і школи для учнів початкових класів
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Влада Івано-Франківська планує трохи послабити карантинні обмеження, зокрема, відкрити дитсадки і школи для учнів початкових класів.
Про це у відеозверненні заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує Цензор.НЕТ.
"Я бачу всі передумови пом'якшувати (карантин. - Ред.). Не знаємо, чи сьогодні повинна бути обласна комісія. Однак, ми прийняли внутрішнє рішення, що з понеділка поетапно будемо відкривати дитячі садки і школи (1-4 клас)", - розповів мер.
За його словами, місцева влада радиться з батьківською громадськістю: чи хочуть вони, щоб відкривалися ті чи інші заклади.