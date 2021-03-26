Формат проведення ЗНО-2021 може змінитися через нову хвилю COVID-19, - Шкарлет

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в 2021 році може пройти в зміненому форматі через пандемію коронавірусу. Все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

Про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії, певні події щодо другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися з ЗНО, - це формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Закиди в скасування ЗНО є фейком", - зазначив міністр.

При цьому він не уточнив, яким саме чином цьогоріч можуть змінити формат тестування.

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