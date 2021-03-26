Печерський суд заблокував "Главком", "Апостроф" та низку інших ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва ухвалила рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності низки інформаційних видань, зокрема "Главком", "Апостроф" та низки інших ЗМІ.

Суд постановив блокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

Повідомляється, що окремі провайдери та оператори вже заблокували доступ до "Главкому" та інших ЗМІ. У "Главкомі" зазначають, що судове рішення ухвалено за клопотанням представника колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Павла Барбула, який намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність.

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"Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Павла Барбула. Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність. Колишній топменеджер державного концерну, прикриваючись скандальною ухвалою Печерського районного суду, вимагає від інтернет-провайдерів і мобільних операторів закрити доступ користувачів до зазначених засобів масової інформації", - зазначає "Главком".





Блокування відбувається попри те, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський зазначив безпідставність претензій Павла Барбула, який назвав опубліковану сайтами інформацію про нього "конфіденційною". Цього ж дня слідчий ухвалив рішення про закриття кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.









"24 березня, попри факт закриття провадження, мобільний оператор "Лайфселл", інтернет-провайдери Triolan і "Інформаційні технології" заблокували доступ читачів до "Главкома" та інших видань на всій території України. В результаті, сотні тисяч читачів "Главкома", які користуються цими операторами, нині не мають доступу до сайту. Редакція отримує масові скарги на це", - сказано в повідомленні.

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Головний редактор "Главкома" Микола Підвезяний звертається до операторів та провайдерів, які попри закриття кримінальної справи вдалися до обмеження доступу до сайтів, з вимогою терміново переглянути рішення.

"10 березня 2021 року у зв’язку з відсутністю в діянні кримінального складу злочину провадження у справі № 120 201 0006 0003 326 від 4 грудня 2020 року було закрите відповідною Постановою. На нашу думку, особи, які надіслали операторам мобільного зв’язку та провайдерам Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2021 року, своїми діями ввели їх в оману. Інформаційне агентство "Главком" звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності нашої редакції та інших ЗМІ".

Підвезяний також звертає увагу, що деякі мобільні оператори досі не заблокували російські сайти, які потрапили під санкції української держави минулого тижня, при цьому вони блокують вітчизняні проукраїнські видання на сумнівних підставах.



"Судове рішення про блокування сайтів за вказівкою колишнього чиновника – це кричущий прецедент, який не має нічого спільного з дотриманням принципів свободи слова. Якщо так піде і далі, то будь-яке ЗМІ в нашій країні може бути закрите після клацання пальцем, на тій лише підставі, що його публікації не сподобалися людям з впливом", – заявив головний редактор інтернет-видання "Апостроф" Денис Попович.



Цензор.НЕТ висловлює підтримку колегам і сподівається, що найближчим часом ситуацію буде вирішено.