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Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу

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Мендель про двері ОП в ефірі "1+1": Вони не є речовим доказом, доставили за кошти телеканалу
Прессекретарка президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс Президента тільки на один вечір позичив телеканалу "1 + 1" свої двері, які були пошкоджені під час акції 20 березня на Банковій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами Мендель, пошкоджені двері Офісу президента були доставлені в студію телеканалу "1+1" на один вечір на прохання та за кошти самого телеканалу.

Прессекретарка Зеленського запевнила, що двері не є речовим доказом, адже всі дії з ними, необхідні для з'ясування обставин події, вже були проведені поліцією.

Мендель додала, що в понеділок 29 березня двері будуть відправлені на реставрацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це жертва протестів": "1+1" принесли обмальовані двері з Офісу Зеленського на ефір токшоу. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше на ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Бессоница
    да вы охренели, клоуны, какая то секретарь решает что является вещдоком, а что нет
  • kuba
    главное засрать информационное пространство вопросами , которые на качество жизни не имеют никакого влияния ... нехай про двери балакють , а не про "успехи" ЗЕвласти
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Та зрозуміло, дон Беніто продовжує оплачувати шоу на захист свого Буратіни.
    Для "Еспресо", "5 каналу" або "Прямого" Єрмак з Татаровим дозволили б потягти двері ОПи в студію?
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