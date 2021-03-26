У РНБО відбулася нарада щодо системи управління армією "Дзвін": її можуть прийняти в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки, - Бутусов

Сьогодні в РНБО відбулася нарада за участю всіх державних міністерств і відомств щодо ситуації з впровадженням автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС".

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На нараді були озвучені питання до розробників проєкту з боку Держслужби спецзв'язку з питання безпеки системи і військової контррозвідки СБУ з питання відповідності початкового технічного завдання тому, що зроблено зараз", - уточнив він.

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"За результатами сьогоднішньої наради Міноборони проведе ще нараду в понеділок. Очікується, що в підсумку міністр ухвалить рішення про прийняття "Дзвону" в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ, щоб за її результатами дати оцінку проєкту і його відповідності вимогам безпеки і технічним завданням на розробку", - додав журналіст.

За даними Бутусова, міністр оборони Андрій Таран у 2020 році призначив аудит проєкту "Дзвін", на який МО витратило 624 мільйони гривень. За результатами аудиту військова частина "Аеророзвідка" висловила особливу думку з критикою проєкту. За матеріалами МО Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу для перевірки законності витрачання коштів на створення АСУ.

"Після цього головком ЗСУ Руслан Хомчак ухвалив рішення негайно розформувати "Аеророзвідку", і наполіг на впровадженні "Дзвону". Один із засновників "Аеророзвідки" і критиків "Дзвону" підполковник Ярослав Гончар був звільнений з армії за скороченням штатів. 4 березня Гончар звинуватив керівництво ЗСУ в корупції і невідповідності проєкту "Дзвін" сучасним вимогам. І 18-го березня 2021-го Таран офіційно відмовився від фінансування проєкту до проведення розслідування правоохоронними органами. А 26 березня Таран видав наказ про перенесення термінів розформування "Аеророзвідки". Очевидно, рішення міністра Тарана означають, що до проведення перевірки дослідної експлуатації системи "Дзвін" будуть залучені військовослужбовці "Аеророзвідки", - розповів журналіст.

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"За результатами дослідної експлуатації "Дзвону" міністр оборони ухвалить рішення - чи буде держава продовжувати фінансування розробки "Дзвін", чи закупить готову АСУВ в одній із країн НАТО або в Ізраїлі", - резюмував Бутусов.