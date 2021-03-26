Понад 60 людей загинули внаслідок зіткнення поїздів у Єгипті. МЗС перевіряє наявність українців серед жертв аварії

Два пасажирські потяги зіткнулися в Єгипті: щонайменше 32 людини загинули, ще 66 були поранені. Посольство України в Єгипті перевіряє наявність українців серед жертв аварії.

Спочатку повідомлялося про 32 загиблих, незабаром число жертв зросло, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дзеркало тижня".

"Міністерство охорони здоров'я та народонаселення оголосило, що 32 мирні жителі загинуло та 66 дістали поранення в результаті зіткнення поїзда в районі Тахта, провінція Сохаг", - повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Єгипту в Twitter.

Аварія сталася в п'ятницю, 26 березня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, один з поїздів врізався ззаду в інший, в результаті зіткнення три пасажирські вагони зійшли з рейок. Причина аварії поки не повідомляється.

За даними Al Arabiya, до місця події направили 49 машин швидкої допомоги, які постраждали перевозять у найближчі лікарні.

За даними "Інтерфакс-Україна", поїзди рухалися не на дуже великій швидкості, тому при зіткненні два вагони були зруйновані, а ще один - перекинувся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 українців загинули з початку року в Єгипті: двоє від COVID-19, - посол

У повідомленнях наголошується, що залізнична мережа в регіоні є однією з найдавніших в Єгипті.