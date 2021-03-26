"Україну штормить": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять протести під ОП, третю хвилю COVID-19 і проблеми з вакцинацією

У п'ятницю, 26 березня, в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять хід вакцинації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Початок третьої хвилі епідемії COVID-19: чи буде гірше? Чому вакцинація від вірусу в Україні відбувається так повільно.

Протести під Офісом президента: що призвело до таких подій на акції і хто понесе відповідальність?

Гості студії:



- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";

- Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

- Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна платформа — за життя";

- Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";

- Віталій Кличко, міський голова Києва;

- Борис Філатов, міський голова Дніпра;

- Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;

- Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОП.