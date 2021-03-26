"Україну штормить": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять протести під ОП, третю хвилю COVID-19 і проблеми з вакцинацією
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Початок третьої хвилі епідемії COVID-19: чи буде гірше? Чому вакцинація від вірусу в Україні відбувається так повільно.
Протести під Офісом президента: що призвело до таких подій на акції і хто понесе відповідальність?
Гості студії:
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";
- Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна платформа — за життя";
- Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";
- Віталій Кличко, міський голова Києва;
- Борис Філатов, міський голова Дніпра;
- Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;
- Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОП.