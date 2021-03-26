Чотири українські воїни загинули в результаті обстрілу окупантами на Донбасі, - Бутусов

Російсько-окупаційні війська в районі Шумів обстріляли позиції українських воїнів. Загинули 4 військовослужбовці.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 13.45 російські війська обстріляли з мінометів українські позиції в районі селища Шуми. В результаті обстрілу загинуло 4 українські військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, після ротації 503-го батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність у цьому районі.

"Ситуація не може не викликати занепокоєння, саме тут одна з тих точок, де противник постійно проводить обстріл з гаубиць, мінометів і стрілецької зброї. Саме в Шумах російське командування в листопаді 2020 року вимагало провести "інспекцію" української лінії оборони. Висока ймовірність, що в районі Шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій. Ситуація на фронті вимагає негайної реакції Верховного Головнокомандувача і Верховної Ради", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив про це в Facebook.

"На фронті почалося. Четверо загиблих в одному бою. Бій триває", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Найманці РФ за минулу добу вісім разів зривали "тишу" в районі проведення ООС, бойових втрат немає, - штаб