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Із 1 грудня зарплата педагогів зросте майже на 9%, - Шкарлет

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Із 1 грудня зарплата педагогів зросте майже на 9%, - Шкарлет
Із 1 грудня поточного року передбачено чергове підвищення заробітних плат освітянам - майже на 9%.

Про це глава Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

Говорячи про зусилля міністерства для забезпечення гарантій на гідні умови праці педагогів, Шкарлет нагадав, що з 1 січня 2021 року посадові оклади педагогів вже виросли на 20%.

"З 1 грудня поточного року заплановано чергове підвищення - ще майже на 9%", - зазначив міністр.

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Крім того, повідомляється, що з 1 січня і на період до скасування карантину введені доплати в розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    "и шоб презЕдент жил как простой учитель!"(с) клоун под погонялом "Гола Боротька"

    С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6167
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Люди !!! Уявіть собі на майже цілих 9 %,це скажена сума!!! Всьо тепер всі судді ,прокурори та т. ін. попрут в педогоги !!!))
  • Scorpman Y
    єто ж преподаватели совсем зажируют... было 4000 долларов, а станет 4360.. долларов гривень
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