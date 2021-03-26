Із 1 грудня зарплата педагогів зросте майже на 9%, - Шкарлет

Із 1 грудня поточного року передбачено чергове підвищення заробітних плат освітянам - майже на 9%.

Про це глава Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

Говорячи про зусилля міністерства для забезпечення гарантій на гідні умови праці педагогів, Шкарлет нагадав, що з 1 січня 2021 року посадові оклади педагогів вже виросли на 20%.

"З 1 грудня поточного року заплановано чергове підвищення - ще майже на 9%", - зазначив міністр.

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Крім того, повідомляється, що з 1 січня і на період до скасування карантину введені доплати в розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти.