Українка Монзуль стане однією з перших жінок-арбітрів, які судитимуть матчі відбору на ЧС-2022 з футболу серед чоловіків

Українка Катерина Монзуль стане однією з перших арбітрів-жінок, що працюватимуть на матчах чоловічої світової першості з футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Офіційний сайт ФІФА у своїй публікації привернув увагу до того факту, що вперше в історії матчі чемпіонату світу серед чоловіків судитимуть арбітри-жінки.

Ними стануть українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар. Що цікаво, працюватимуть вони на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді Євро-2020. Так, 27 березня Фраппар проведе матч відбору ЧС-2022 Нідерланди — Латвія в Амстердамі, а 28-го числа Монзуль судитиме зустріч Австрія — Фарерські о-ви у Відні.

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"Хоча вони вже працювали на кількох важливих поєдинках у чоловічих змаганнях, уперше проводити кваліфікацію чемпіонату світу є особливою подією, і тут є чим пишатися. Фраппар і Монзуль дуже багато працювали останніми роками, і ці призначення є визнанням їхньої чудової роботи", — зазначив голова Комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

Монзуль працювала у фіналі чемпіонату світу серед жінок 2015 року, вона проводить багато матчів у Прем'єр-лізі України й часто запрошується на єврокубкові турніри та змагання національних збірних.