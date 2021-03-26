Тупицький не з'явився на засідання суду з розгляду складених на нього адмінпротоколів, - НАЗК

Відсторонений голова Конституційного Суду України не з'явився в суд на розгляд адміністративних протоколів щодо нього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з попередження корупції.

"Сьогодні, 26 березня, о 10:00 мало відбутися засідання Голосіївського районного суду в місті Києві щодо Олександра Тупицького. Суддя мала розглянути два протоколи, складені НАЗК у лютому цього року. Протоколи стосувалися дій Олександра Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ щодо е-декларування та недекларування ділянки в АР Крим. Однак, Олександр Тупицький не з’явився на засідання", - йдеться в повідомленні.

В результаті суд не зміг розглянути справу, тому що згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, справа може бути розглянута тільки за участю обвинуваченого.

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НАЗК підкреслює, що повага до суду є обов'язковою умовою побудови правової держави. В агентстві сподіваються, що під час проведення наступних засідань Тупицький проявить повагу до колег і візьме участь у засіданнях.

Як повідомлялося, 8 лютого голова НАЗК Олександр Новиков склав два адмінпротоколи стосовно колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму і конфлікт інтересів.