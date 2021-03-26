Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко

У людей, яким ввели вакцину від коронавірусу, COVID-19 матиме легкий перебіг або середньої тяжкості.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чи можуть люди захворіти після вакцинації так, як відбулося в моєму випадку? Можуть, але хвороба буде мати легкий перебіг або середньої тяжкості. Хотів би наголосити, що сьогодні стосовно всіх вакцин, які зареєстровані та дозволені до використання, в першу чергу були проведені клінічні дослідження на зменшення і запобігання появи тяжкого перебігу захворювання, яке потребуватиме госпіталізації та реанімації", - сказав Ляшко.

Він додав, що під час хвороби на COVID-19 не приймав ані імуномодуляторів, ані противірусних чи антибактеріальних препаратів. І наголосив, що у разі появи симптомів хвороби необхідно здати тест та звернутися до лікаря і ні в якому разі не займатися самолікуванням.

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Ляшко наголосив, що клінічні дослідження вакцини щодо її здатності запобігати передачі збудника від людини до людини продовжуються. Результати цих досліджень постійно оприлюднюються. Водночас, за його словами, постійно з’являються нові дані стосовно COVID-19, і всі країни змушені переглядати як підходи до лікування, так і вимоги до профілактики хвороби.

Як повідомлялося, 2 березня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зробив щеплення від COVID-19 вакциною Covishield на початку березня. 15 березня він повідомив про те, що отримав позитивний тест ПЛР на COVID-19. 25 березня головний санлікар повідомив про одужання.