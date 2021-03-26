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Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ

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Окрім чотирьох загиблих, на Донбасі було поранено двох захисників України, - ТКГ
Українська делегація в ТКГ збирається на екстрену нараду через загибель 4 і поранення 2 військовослужбовців на Донбасі.

Про це сказано в повідомленні на фейсбук-сторінці делегації України в Тристоронній контактній групі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми внаслідок обстрілу противником наших позицій загинуло четверо і поранено двох військовослужбовців ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Зараз українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Очікують, що вона триватиме близько 2 годин.

Раніше про загибель українських військовослужбовців на Донбасі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Також про це повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте: Чотири українські воїни загинули в результаті обстрілу окупантами на Донбасі, - Бутусов

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Топ коментарі

  • Gembel Basil
    Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятують засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на куріцу
  • Bigukrman я
    какое экстренное совещание вы о чём? сейчас главное двери по говноконалам носить и показывать полный памперс перепуганного гавнища главного гавнокомандующего.
  • Тимофій Тимофеєв
    Результати "Нової Доктрини " Президента.!
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