Зеленський і ОП використовують офіційні наради для агітації за Вірастюка, - "ОПОРА"

Офіс Президента порушує принцип політичної нейтральності в інтересах кандидатів, публікуючи інформацію про офіційну нараду з кандидатом на довибори в Раду Василем Вірастюком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

На сайті ОП була опублікована інформація "Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком хід вакцинації в Івано-Франківській області та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину".

Зазначається, що Зеленський провів нараду щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині. У зустрічі взяли участь голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук, голова Надвірнянської об’єднаної територіальної громади Зіновій Андрійович та громадський діяч Василь Вірастюк, який є кандидатом у народні депутати у 87-му мажоритарному окрузі.

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В "ОПОРІ" зазначили, що це є порушенням політичної нейтральності.

"Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації", - говориться в повідомленні.

"Кандидат Василь Вірастюк брав участь у нараді у ролі саме cуб’єкта виборчого процесу, що засвідчується офіційним повідомленням на сайті Офісу Президента України. Він не мав легітимної мети, пов’язаної з виконанням посадових обов’язків, для участі у заході Офісу Президента України із залученням керівництва ОДА та органів місцевої самоврядування. При цьому нарада стосувалася державної політики та функціонування органів влади різних рівнів і не може вважатися політичним заходом Президента України Володимира Зеленського", - додали в громадянській мережі.

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ОПОРА закликає Президента України та його Офіс не "порушувати стандарти демократичних виборів і забезпечувати справжню політичну нейтральність публічної адміністрації у межах своєї компетенції".

"І хоча Глава держави є політичною фігурою, на офіційні заходи за його участю, які були організовані державними службовцями і мають офіційний статус, повинні поширюватися всі передбачені законодавством та міжнародними документами обмеження", - підсумували в "ОПОРІ".

Як повідомлялося, "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області. Сам Вірастюк зазначив, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського.