"Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук

Перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена, а шкода - очевидна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба парламенту.

"У ніч із 27 на 28 березня стрілки переводять на годину вперед. Вже на цих вихідних фактично доведеться прокидатися на годину раніше. Але я дуже сподіваюся, що це останній рік, коли ми будемо переводити годинники. Бо економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена, а шкода — очевидна", — наголосив Стефанчук.

За його словами, перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини.

"95% території України перебуває в межах часового поясу UTC+2. Запровадити на всій території України єдиний час — геополітичне завдання. Хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час", — додав віцеспікер.

До того ж, як зазначив Руслан Стефанчук, економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.

"У 18 столітті рішення переводити годинник було прийняте з метою економії свічок. У 21 столітті реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться. У висновках Національної академії наук України відзначається, що переведення годинників немає жодного економічного обґрунтування. Не існує досліджень, у яких було б доведено заощадження електроенергії", — підкреслив він.

Перший віцеспікер Парламенту України вважає, що і в "літнього", і в поясного ("зимового") часу є свої плюси та мінуси.

"Варто розуміти одне: світає і смеркає, незалежно від законів, і ніхто не може на це вплинути. Ми запропонували залишити київський час, оскільки 95% території України перебуває в межах єдиного часового поясу — UTC+2. Тільки Луганська та частково Донецька та Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на Сході незадоволені літнім часом, бо світає там о 3-й годині ночі, а Захід — зимовим, через який о 9-й ранку все ще темно", — пояснив Стефанчук.

Руслан Стефанчук нагадав, що проект Закону "Про обчислення часу в Україні" передано на повторне друге читання: "Ми вдосконалимо напрацьоване і сподіваюся, що ця ідея буде втілена вже найближчим часом".