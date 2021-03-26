Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС

Від початку доби, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На околиці селища Майорськ, противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Внаслідок обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань РОФ повідомлено представника ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.