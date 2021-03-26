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Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС

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Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС
Від початку доби, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На околиці селища Майорськ, противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири українські воїни загинули в результаті обстрілу окупантами на Донбасі, - Бутусов

Внаслідок обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань РОФ повідомлено представника ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Топ коментарі

  • Ревизор
    Как тебе спиться вова? Уютно?
  • Иван Петров 46dae11c
    Ждем веселый и искрометный гундосик от гавнокомандующего.
  • wake up-UA
    Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8881
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