28 березня Україна переходить на літній час
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28 березня 2021 року о 3 (третій) годині за київським часом на території України запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Щороку в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня - о 4 годині на 1 годину назад.
Раніше перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання. Він підкреслив, що економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена, а шкода - очевидна.