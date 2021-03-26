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28 березня Україна переходить на літній час

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28 березня Україна переходить на літній час
28 березня 2021 року о 3 (третій) годині за київським часом на території України запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Щороку в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня - о 4 годині на 1 годину назад.

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Раніше перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання. Він підкреслив, що економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена, а шкода - очевидна.

Топ коментарі

  • Envoy
    Вечером будет светлее . Правильно .
  • а ес c5e83b5a
    и тут обосрались
  • adam zhorzhevych
    Единственная "геополитическая задача" Стефанчука и слуг - лишить людей светлых вечеров в летнее время и наполнить кошелек Ахметова.
    Поклонникам "правильно астрономического времени" скажу, что ритм жизни давно изменился и то, где находится солнце в 12 часов для мало кого волнует. Намного более важно получить дополнительный час "светлого времени" после трудового дня, который можно потратить на более полезные и интересные дела чем домашние.
    Если равняться на Европу, то в 2018 году там провели опрос и подавляющее большинство людей высказалось за переход на летнее время на постоянной основе. Завтрашний перевод стрелок в ЕС вполне может стать последним.
    А теперь можем представить сценарий - Европа переходит на летнее время, а Украина волей "Стефанчуков" остается на зимнем, правильном по их мнению. Киев, Харьков, Париж и Мадрид оказываются в одном часовом поясе - "+2", а теперь подумайте, жителям каких из указанных городов жить будет более комфортно. Думаю, что ответ очевиден и никому не нужны светлые ночи и темные вечера.
    По вопросу летнего\зимнего времени, как раз и необходимо провести общенациональный опрос, а не продвигать в "турборежиме" решения выгодные энергокомпаниям.
    Еще добавлю, что Украина никогда не жила на "зимнем, правильном астрономическом времени" в летний период и прежде чем поддерживать антинародный законопроект 4201, советую разобраться в сути вопроса.
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