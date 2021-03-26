Уряд має надати ЄС пояснення щодо неможливості реалізації Нацплану з викидів, – Плачков

Кабінет міністрів має надати ЄС пояснення щодо неможливості реалізації Нацплану зі скорочення викидів (НПСВ) на ТЕС і ТЕЦ України і потреби його відтермінувати, бо в поточній редакції і без наявних джерел фінансування Нацплан може стати причиною дефіциту потужності в енергосистемі в 2023 році.

Про це в колонці на Економічній правді написав Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що потрібно визнати, що країна не може вчасно виконати НПСВ і про слід офіційно повідомити європейських партнерів.

"Необхідно терміново звернутися до Європейського співтовариства з офіційним обґрунтованим клопотанням щодо перегляду НПСВ та відтермінування початку реалізації на 2025 рік із закінченням у 2038 році (поточна редакція – 2021-2033 роки) і супроводити цей процес потужною енергетичною дипломатією", - заявив Плачков.

Він пояснив, що Україна виконала частину заходів зі скорочення викидів на вугільних енергетичних потужностей, зокрема, переобладнала енергоблоки з антрациту на газове вугілля, реконструювала газоочисне обладнання на Придніпровській ТЕС, а також будує сіркоочистку на Трипільській ТЕС.

Однак, на думку експерта, Україна не має найменшого шансу виконати НПСВ у встановлені терміни. До 2025 року неможливо відповідно до технологічного процесу виконати на 90 енергоблоках екологічну модернізацію, навіть за повного фінансування.

"Узгоджений з Європейським співтовариством та схвалений урядом НПСВ у 2017 році набув ознак закону, а його невиконання призведе до негативних наслідків. Україна через три-чотири роки буде змушена зупинити всю теплову генерацію і перейти на дрова та імпорт електрики з РФ та Білорусі. Імпорт з ЄС не допоможе", - додав Плачков.

Раніше в держкомпанії "Центренерго" заявили, що Україна втратить можливість експлуатувати 11 вугільних енергоблоків теплоелектростанцій з 1 січня 2023 року через невиконання НПСВ, оскільки для екологічної модернізації цих потужностей немає джерела фінансування.

Як вказував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Нацплан зі скорочення викидів був затверджений попередніми урядами без економічного обґрунтування і розрахунків, тому екомодернізація енергопідприємств повинна початися з 2023 року.

Зі свого боку заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив про необхідність якнайшвидше визначитися з джерелами фінансування заходів Нацплану зі скорочення викидів. В іншому випадку Україна матиме ще більший дефіцит електроенергії в системі вже наступного року, адже доведеться вимикати енергоблоки, якщо на них не буде встановлено дороге Очисне обладнання. А втрата такого обсягу теплової генерацій - це пряма загроза енергетичній безпеці країни.

За підрахунками Міністерства енергетики на екологізацію енергетичної сфери необхідно понад 4,1 млрд євро.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко зазначила, що виконання Нацплану зі скорочення викидів необхідно починати з найбільш реалістичних заходів з екомодернізацій. Депутат зареєструвала постанову, де закликає уряд якомога швидше розробити механізми фінансування заходів Національного плану зі скорочення викидів.