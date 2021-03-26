Новини

Порошенко обговорив з послом Китаю питання поставок вакцини проти коронавірусу, - пресслужба "ЄС"

5 553152
Порошенко обговорив з послом Китаю питання поставок вакцини проти коронавірусу, - пресслужба "ЄС"
26 березня лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

"Петро Порошенко звернув увагу співрозмовника на вкрай загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і підкреслив нагальну необхідність вакцинації українських громадян. У зв'язку з цим він подякував китайській стороні за прояв солідарності шляхом поставки першої партії китайської вакцини в Україну", - сказано в повідомленні.

Порошенко закликав китайську сторону продовжити поставки в Україну вакцин для ефективної протидії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19, - Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Ну а кому ж іще займатися цим питанням?
    У Вовіка пейсах на носі....
  • Олег Куницин
    Пока ЧМО занято дверью в ОП, преЗИдент договаривается о вакцинах с Китаем.
  • Александр Жаботинский 36ce613a
    Мудрость гласит....Стадо баранов будет непобедимым если ими руководит лев но даже стая львов проиграет войну если ими руководит баран.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини