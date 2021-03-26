Українців немає серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів на півдні Єгипту, - МЗС
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Громадян України немає серед постраждалих унаслідок зіткнення пасажирських поїздів на півдні Єгипту в п'ятницю, 26 березня.
Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих унаслідок зіткнення пасажирських поїздів у провінції Сохаг", - зазначив Ніколенко.
Як повідомлялося раніше, два пасажирські потяги зіткнулися сьогодні в Єгипті: щонайменше 32 особи загинули, ще 66 зазнали поранень.