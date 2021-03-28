Фонд Сергія Жадана разом із партнерами знову запрошує дітей сходу України на літературний конкурс
Як зазначає Цензор.НЕТ, за попередні 2 роки рецензії на конкурс надіслали понад 600 дітей.
Конкурс заснували Благодійний фонд Сергія Жадана і простір дитячого читання BaraBooka, з 2020 року його співорганізатор - Український інститут книги, а з 2021 - і видавництво Vivat. Постійні партнери - фонди Ukraine Charity і Razom for Ukraine й агентство "Bagels & Letters".
Журі конкурсу: Сергій Жадан, Андрій Курков, Ганна Улюра, Ірина Славінська, Анастасія Музиченко, Ярослав Підгора-Гвяздовський, Таня Стус, Галина Ткачук, Маша Сердюк.
Проєкт, кажуть організатори, орієнтований у майбутнє. "Чим важливі освітні та творчі конкурси? Тим, що вони, так чи інакше, стосуються майбутнього. Майбутнє починається не завтра. Воно формується сьогодні. Зокрема, освіченістю і креативністю наших дітей", - переконаний письменник Сергій Жадан.
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно прочитати книгу українського автора або авторки, обговорити її з друзями або просто гарненько подумати - і зробити рецензію на неї. Надіслати її можна до 28 квітня за посиланням. Минулого року до номінації "текстова рецензія" додалася і "відеорозповідь", а цього року школярам пропонують рецензувати не тільки художні книги, а й нон-фікшн: науково-популярну літературу, біографії, мемуари...
Сергій Жадан із переможницею конкурсу 2020 року Ганною Гуменюк
Таня Стус, керівниця BaraBooka, каже, що одне із завдань проєкту - допомогти дітям відчути, що книга - це частина повсякденного життя, привід до розмови з ким завгодно і в будь-якому форматі: від дискусій із друзями за кавою і до наукових досліджень.
Минулого року конкурсанти, окрім іншого, багато писали про війну, смерть і підліткові самогубства, дружбу і кохання, булінг, знущання і соціальну нерівність. Таня каже, що важливо звернути увагу на те, які теми принесе "карантинний рік" - рік самоти і розриву соціальних зв'язків. Адже аналіз рецензій - це і можливість дорослим зробити важливі висновки про те, чим дихають діти та підлітки.
Таня Стус і Валерія Тарасенко. Нагородження 2019 року.
Ірина Куніцина, директорка БФ Сергія Жадана, надважливою частиною проєкту вважає зустрічі з авторами і критиками/критикинями в школах і бібліотеках маленьких містечок. Це розмови про літературу і життя, а ще - поради про те, як осмислювати прочитане, на що звертати увагу в книгах.
"Нас запитували, чому ми не розширюємо конкурс на всю Україну, - каже Ірина. - Східні області - це фокус нашого фонду, ми тут живемо і тут працюємо. Ми знаємо, чим живуть ці діти, чого їм не вистачає. А не вистачає їм, зокрема, широкого кола спілкування, поїздок, які розширювали б світогляд. Тому ми і їдемо до них, і веземо переможців до себе". До речі, переможці минулого року, які не змогли потрапити на Книжковий Арсенал через карантин, поїдуть туди цієї весни (якщо карантинні умови дозволятимуть).
Призовий фонд конкурсу влаштований таким чином, щоб задовольнити найрізноманітніші дитячі бажання. По-перше, всі 12 переможців і переможниць приїдуть влітку до Харкова, де зможуть не тільки розважитися, але і побачити, як працює велика ІТ-компанія, друкарня і Харківський літературний музей. По-друге, нагороди за різні місця - корисні гаджети: планшети, комплекти для відеоблогерів та смарт-годинники. І, звичайно, книжкові сертифікати, які дозволять вибрати і отримати хорошу добірку видань. Цього року книжковим партнером і співорганізатором виступило видавництво Vivat. Найцікавіші роботи буде опубліковано на сайті BaraBooka і в журналі "Однокласник".
Юлія Орлова, генеральна директорка Vivat, каже, що видавництву важливо допомагати дітям розвиватися: "Діти чекають від дорослих партнерства, і наші книги - це теж форма партнерства, запрошення до розмови, роздумів. Важливо допомогти їм творити, критично мислити, мати сучасні навички. Такі проєкти, як "Читай-пиши", - хороший стимул, щоб запалити їхнє бажанням пробувати щось нове". Крім того, каже Юлія, діти завжди щасливі побачити улюблених авторів "наживо", тому письменницький тур східними областями - надважлива частина історії.
Фото з туру "Читай-пиши"
Деталі конкурсу
Переможців та переможниць оберуть у двох вікових категоріях: 10-13 та 14-17 років, і у двох номінаціях - текстова і відеорецензія.
Текстовий відгук може бути обсягом від 2 до 5000 знаків, відео про книгу - тривалістю до 5 хвилин і в різних форматах: монолог, розмова з кількома людьми - навіть суперечка, розповідь з елементами буктрейлера тощо.