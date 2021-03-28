Фонд Сергія Жадана разом із партнерами знову запрошує дітей сходу України на літературний конкурс

Третій рік поспіль школярі і школярки Донецької, Луганської, а з минулого року і Харківської областей беруть участь у конкурсі відгуків на українські книги "Читай-пиши".

Як зазначає Цензор.НЕТ, за попередні 2 роки рецензії на конкурс надіслали понад 600 дітей.

Конкурс заснували Благодійний фонд Сергія Жадана і простір дитячого читання BaraBooka, з 2020 року його співорганізатор - Український інститут книги, а з 2021 - і видавництво Vivat. Постійні партнери - фонди Ukraine Charity і Razom for Ukraine й агентство "Bagels & Letters".

Журі конкурсу: Сергій Жадан, Андрій Курков, Ганна Улюра, Ірина Славінська, Анастасія Музиченко, Ярослав Підгора-Гвяздовський, Таня Стус, Галина Ткачук, Маша Сердюк.

Читайте також: На лібрето Жадана створюється опера про австрійського ерцгерцога Василя Вишиваного

Проєкт, кажуть організатори, орієнтований у майбутнє. "Чим важливі освітні та творчі конкурси? Тим, що вони, так чи інакше, стосуються майбутнього. Майбутнє починається не завтра. Воно формується сьогодні. Зокрема, освіченістю і креативністю наших дітей", - переконаний письменник Сергій Жадан.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно прочитати книгу українського автора або авторки, обговорити її з друзями або просто гарненько подумати - і зробити рецензію на неї. Надіслати її можна до 28 квітня за посиланням. Минулого року до номінації "текстова рецензія" додалася і "відеорозповідь", а цього року школярам пропонують рецензувати не тільки художні книги, а й нон-фікшн: науково-популярну літературу, біографії, мемуари...

Сергій Жадан із переможницею конкурсу 2020 року Ганною Гуменюк

Таня Стус, керівниця BaraBooka, каже, що одне із завдань проєкту - допомогти дітям відчути, що книга - це частина повсякденного життя, привід до розмови з ким завгодно і в будь-якому форматі: від дискусій із друзями за кавою і до наукових досліджень.

Минулого року конкурсанти, окрім іншого, багато писали про війну, смерть і підліткові самогубства, дружбу і кохання, булінг, знущання і соціальну нерівність. Таня каже, що важливо звернути увагу на те, які теми принесе "карантинний рік" - рік самоти і розриву соціальних зв'язків. Адже аналіз рецензій - це і можливість дорослим зробити важливі висновки про те, чим дихають діти та підлітки.

Таня Стус і Валерія Тарасенко. Нагородження 2019 року.

Ірина Куніцина, директорка БФ Сергія Жадана, надважливою частиною проєкту вважає зустрічі з авторами і критиками/критикинями в школах і бібліотеках маленьких містечок. Це розмови про літературу і життя, а ще - поради про те, як осмислювати прочитане, на що звертати увагу в книгах.

"Нас запитували, чому ми не розширюємо конкурс на всю Україну, - каже Ірина. - Східні області - це фокус нашого фонду, ми тут живемо і тут працюємо. Ми знаємо, чим живуть ці діти, чого їм не вистачає. А не вистачає їм, зокрема, широкого кола спілкування, поїздок, які розширювали б світогляд. Тому ми і їдемо до них, і веземо переможців до себе". До речі, переможці минулого року, які не змогли потрапити на Книжковий Арсенал через карантин, поїдуть туди цієї весни (якщо карантинні умови дозволятимуть).

Читайте також: Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль

Призовий фонд конкурсу влаштований таким чином, щоб задовольнити найрізноманітніші дитячі бажання. По-перше, всі 12 переможців і переможниць приїдуть влітку до Харкова, де зможуть не тільки розважитися, але і побачити, як працює велика ІТ-компанія, друкарня і Харківський літературний музей. По-друге, нагороди за різні місця - корисні гаджети: планшети, комплекти для відеоблогерів та смарт-годинники. І, звичайно, книжкові сертифікати, які дозволять вибрати і отримати хорошу добірку видань. Цього року книжковим партнером і співорганізатором виступило видавництво Vivat. Найцікавіші роботи буде опубліковано на сайті BaraBooka і в журналі "Однокласник".

Юлія Орлова, генеральна директорка Vivat, каже, що видавництву важливо допомагати дітям розвиватися: "Діти чекають від дорослих партнерства, і наші книги - це теж форма партнерства, запрошення до розмови, роздумів. Важливо допомогти їм творити, критично мислити, мати сучасні навички. Такі проєкти, як "Читай-пиши", - хороший стимул, щоб запалити їхнє бажанням пробувати щось нове". Крім того, каже Юлія, діти завжди щасливі побачити улюблених авторів "наживо", тому письменницький тур східними областями - надважлива частина історії.

Фото з туру "Читай-пиши"

Деталі конкурсу

Переможців та переможниць оберуть у двох вікових категоріях: 10-13 та 14-17 років, і у двох номінаціях - текстова і відеорецензія.

Текстовий відгук може бути обсягом від 2 до 5000 знаків, відео про книгу - тривалістю до 5 хвилин і в різних форматах: монолог, розмова з кількома людьми - навіть суперечка, розповідь з елементами буктрейлера тощо.