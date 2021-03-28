Зеленський і його юристи блокують роботу КСУ, намагаючись створити там свою більшість, - нардеп "Голосу" Юрчишин
На це у фейсбуці вказує нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"У законі про КСУ є виключний перелік підстав припинення діяльності судді КСУ. Зокрема, вирок у кримінальній справі, який набрав чинності (і щодо Тупицького і щодо Касмініна провадження є, але навіть ще не в суді). Немає в цьому законі скасування на основі зміни указу президента. Зеленський і його юристи, які не здатні провести судову реформу, просто блокують роботу КСУ, намагаючись створити свою більшість", - упевнений політик.
Він нагадав, що зараз у КСУ чотири судді, призначені Зеленським. Вони, зокрема, блокували рішення про початок справи про неконституційність призначення Сергія Шкарлета міністром освіти через зафіксований факт кноподавства, хоча більшість була за.
"Зараз Зеленський незаконно створює можливість призначити двох суддів за своєю квотою. Тож, після призначення ВРУ ще одного за своєю, у Зеленського буде 7 суддів КСУ із 17 (18-й має бути за квотою суддів, останні достатньо чутливі до бажань президента). Майже наполовину суд складатиметься з представників однієї політичної сили. Це узурпація конституційної інституції", - вважає Юрчишин.
Він упевнений, що в такому разі влада ігноруватиме рекомендації Венеціанської комісії щодо необхідності конкурсу в КСУ.
"Їм треба просто ЗеКСУ. Аж цікаво, як будуть юристи-конституціоналісти з більшості таку дичину пояснювати. А їм не треба буде, у нас же постанова про двері на порядку денному", - іронізує нардеп.
Нагадаємо, 27 березня глава держави підписав Указ №124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.