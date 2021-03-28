Сім'ї Героїв Небесної Сотні просять прийняти закони, що дозволяють покарати винних у вбивствах на Майдані, - Закревська

Сім'ї Героїв Небесної Сотні просять подбати про законодавче підґрунтя, щоб причетних до вбивств майданівців могли притягнути до відповідальності. Відповідне звернення направили президенту і голові Верховної Ради.

Про це "5 каналу" повідомила адвокатка Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

Насамперед вимагають розблокувати заочні судові процеси. Щоб можна було виносити вирок без оголошення в міжнародний розшук.

Також просять затвердити правки більшості фракцій, які дозволять притягнути до відповідальності беркутівців-втікачів, зокрема тих, хто переховується на тимчасово окупованій території або в Російській Федерації. Ухвалити закон просять до кінця березня.

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"Виносяться питання щодо подій на Банковій, натомість закон 2164 - це той законопроєкт, який родини, адвокати і громадськість вимагали прийняти вже, я не кажу з минулого року, але останні три місяці дуже активно. І це критично, бо до кінця березня, якщо ці зміни не будуть прийняті, то в одній з головних справ Майдану підуть до вироку виключно з двома обвинуваченими, замість усіх п'ятьох, з яких троє втекли", – зазначила Євгенія Закревська.