За минулу добу терористи 11 разів порушили режим припинення вогню: українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

За минулу добу, 27 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" по позиціях наших воїнів у передмісті Шумів окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.

Поблизу населених пунктів Зайцеве та Луганське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Авдіївка, окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і селища Славне - з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування.

Завдяки вмілим діям наших воїнів безпілотник був вчасно пригнічений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 28 березня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу Талаківки і Водяного, що на Приазов'ї. Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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Втрат серед захисників Збройних сил України немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.