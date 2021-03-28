За минулу добу терористи 11 разів порушили режим припинення вогню: українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" по позиціях наших воїнів у передмісті Шумів окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.
Поблизу населених пунктів Зайцеве та Луганське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Авдіївка, окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і селища Славне - з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.
Крім того, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування.
Завдяки вмілим діям наших воїнів безпілотник був вчасно пригнічений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Станом на 7:00 28 березня зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу Талаківки і Водяного, що на Приазов'ї. Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед захисників Збройних сил України немає.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.