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В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали
11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, захворіли 564 дитини і 181 медпрацівник.

Також за минулу добу шпиталізовано 5 052 людей, летальних випадків - 203, видужало 3 343 людини, здійснено 76 335 тестувань за добу (методом ПЛР - 37 979, методом ІФА - 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 624).

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За весь час пандемії в Україні захворіло 1 644 063 особи, видужали 1 300 625 осіб, летальних випадків - 31 954, проведено 7 983 023 ПЛР-тести.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!)))
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7967
  • Підлога Маккартні
    не надоело зеле и его команде каждый день сбивать по боингу? Кто ответит за смерти людей из-за проваленной вакцинации и курточки степанова за 620 000 грн? Самое печальное, что потерпевший вислюк потом скажет, когда будет конец его каденции, что ничего не получилось из-за корона вируса и из-за Порошенко. И зебилы дадут ему второй шанс, второй шанс, Карл...
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3955
  • Super Gut
    В Украине каждый день умирает по 300+ человек от короновируса которую неделю подряд, а зечмо даже не собрало снбо с парламентом для решения этой проблемы. дебилы у власти они такие - если мозгов от рождения нет то их и не прибавится. Жаль, людей которые стали заложниками у зеленых долбоепов, которые грабят страну во время войны и пандемии.
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