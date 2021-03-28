В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали

11 932 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, захворіли 564 дитини і 181 медпрацівник.

Також за минулу добу шпиталізовано 5 052 людей, летальних випадків - 203, видужало 3 343 людини, здійснено 76 335 тестувань за добу (методом ПЛР - 37 979, методом ІФА - 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 624).

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За весь час пандемії в Україні захворіло 1 644 063 особи, видужали 1 300 625 осіб, летальних випадків - 31 954, проведено 7 983 023 ПЛР-тести.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

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