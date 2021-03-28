Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.
Голосування відбувається на:
- 112 виборчих дільницях (106 звичайних, 6 спеціальних) ОВО №50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.
.- 117 виборчих дільницях (115 звичайних, 2 спеціальні) ОВО №87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.
Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО №50 та 14 – в ОВО №87.
Голосування почалося о 8:00 і триватиме до 20:00.
Результати проміжних виборів народних депутатів України мають встановити не пізніше ніж на п'ятнадцятий день із дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 включно.
Також ЦВК нагадує про заборону ведення передвиборчої агітації 27 і 28 березня 2021 року.