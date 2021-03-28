Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях

В Україні 28 березня відбуваються проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область), а також 186 проміжних і повторних місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

Голосування відбувається на:

- 112 виборчих дільницях (106 звичайних, 6 спеціальних) ОВО №50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

.- 117 виборчих дільницях (115 звичайних, 2 спеціальні) ОВО №87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

Читайте також: Проєкт постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня зареєстровано в Раді

Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів зможуть майже 295 тисяч виборців, обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО №50 та 14 – в ОВО №87.

Голосування почалося о 8:00 і триватиме до 20:00.

Результати проміжних виборів народних депутатів України мають встановити не пізніше ніж на п'ятнадцятий день із дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 включно.

Також ЦВК нагадує про заборону ведення передвиборчої агітації 27 і 28 березня 2021 року.