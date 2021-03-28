"Зроблено багато", - Степанов про свою роботу на посаді глави МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що за рік його перебування на посаді "зроблено багато". Але реанімувати медицину так, щоб це задовольняло медиків, насамперед фінансово, не вдалося.

Про це він заявив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю", передає Цензор.НЕТ.

"Зроблено багато. Звичайно, завжди хочеться... Звичайно, завжди є незадоволення, тобі здається, що ти міг зробити ще більше. І ти відразу плануєш наступне. Ну, по-перше, нам таки вдалося не закривати лікарні в нашій країні. Ви пам’ятаєте, що у нас відбувалося у квітні, в травні, коли планувалося масове скорочення і психіатричних лікарень, і екстреної медичної допомоги. Це головне, що нам вдалося зробити. Ми суттєво підвищили фінансування системи охорони здоров’я, наших лікарень. Ми запровадили інші підходи щодо формування тарифів", – сказав Максим Степанов.

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З того, що не вдалося, зауважив він, так це "реанімувати медицину" так, щоб це задовольняло медиків, насамперед фінансово.

"Що не вдалося, і я вважаю одним із головних питань? Реанімувати нашу медицину потрібно таким способом, щоб там працювали медичні працівники, які будуть самовіддано виконувати свій обов'язок за гідну зарплату, справедливу", - додав глава МОЗ.

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Степанова було призначено міністром охорони здоров'я 30 березня 2020. Деякі політичнихі сили критикують його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами і незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Зараз же до цього переліку додалися і зауваження щодо кампанії з вакцинації проти COVID-19. Сам Степанов критику на свою адресу неодноразово відкидав.