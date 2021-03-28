Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 127,3 млн осіб

Станом на ранок 28 березня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 127 млн 306 тис. 311 осіб.

Водночас 102 582 040 осіб одужали, 2 789 915 людей померли.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зафіксовано в США, де заразилися 30 917 130 осіб, померло - 562 012.

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На другому місці - Бразилія, де кількість інфікованих становить 12 490 362 особи, померло - 310 694. На третьому місці - Індія (11 971 624 хворі, зафіксовано 161 586 смертей від COVID-19).

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали.