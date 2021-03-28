Макрон може переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення миру на Донбасі, - Кулеба

Президент Франції Емманюель Макрон має досить лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу на Донбасі, переконати російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів у "нормандському форматі" і спробувати нарешті знайти шлях до перемир'я.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у своїй колонці для Le Figaro, передає Цензор.НЕТ із посиланням офіційний сайт МЗС.

Кулеба зазначив, що на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі європейського континенту", а також підкреслив, що тільки після завершення цієї війни можлива стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі.

Читайте також: США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук

"Це правда, і у французького президента досить лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у "нормандському форматі" і спробувати нарешті знайти шлях до справедливого і міцного миру. Наразі вдалий час для того, щоб відновити ці зусилля", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Зеленський закликав лідерів "нормандської четвірки" зробити "все можливе" для припинення вогню на Донбасі

За його словами, "більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися". "Справжнє питання - коли це станеться. Волі українській стороні не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти", - підсумував глава українського МЗС.