Голосування на довиборах до Ради у двох округах відбуваються у штатному режимі, надзвичайних подій не зафіксовано, - ЦВК

28 березня 2021 року в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі ЦВК.

Усі 229 виборчих дільниць (221 звичайна та 8 спеціальних) відкрилися вчасно, о 8:00. Загалом майже 295 тисяч виборців зможуть взяти участь у голосуванні в обох округах.

"За наявними у Центральної виборчої комісії даними, станом на 9:00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано, голосування триває у штатному режимі із системним дотриманням протиепідемічних заходів", - наголошується в повідомленні.

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У ЦВК наголосили, що "виборчі дільниці забезпечено необхідними матеріально-технічними засобами та інформаційно-довідковими плакатами, зокрема засобами протиепідемічного захисту та роз’яснювальними матеріалами про захист від вірусних інфекцій, профілактику інфікування коронавірусом та його поширення.

У приміщеннях виборчих дільниць нанесено своєрідні безпечні лінії черги з необхідною дистанцією, проводяться періодична дезінфекція поверхонь та регулярне провітрювання приміщень".

"Члени комісій та інші учасники виборчого процесу зобов’язані використовувати індивідуальні засоби захисту, антисептики. Також на дільницях чергують медичні працівники, які моніторять стан здоровʼя виборців та допомагають ДВК здійснювати дезінфекційні заходи.

Результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах мають бути встановлені не пізніше, ніж на пʼятнадцятий день із дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно", - резюмували в ЦВК.

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