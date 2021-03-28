У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба

Президент Російської Федерації Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію і продовжує шукати слабке місце, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в колонці для Le Figaro написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Путін дотримується стратегії "почекаємо і подивимося" і чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.

"Він просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. Водночас попередні сім років показали, що ця стратегія безуспішна", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що після завершення мандату Ангели Меркель на посту канцлера Німеччини цього року Путін залишиться останнім співзасновником "нормандського формату".

"А ситуація досі в глухому куті, шкодить Україні і Європі, не несе нічого доброго, власне, і самій Росії. Тому зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і у 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження "нормандського формату", - додав міністр.

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