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У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба

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У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба
Президент Російської Федерації Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію і продовжує шукати слабке місце, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в колонці для Le Figaro написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Путін дотримується стратегії "почекаємо і подивимося" і чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.

"Він просто вичікує, щоб знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. Водночас попередні сім років показали, що ця стратегія безуспішна", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що після завершення мандату Ангели Меркель на посту канцлера Німеччини цього року Путін залишиться останнім співзасновником "нормандського формату".

"А ситуація досі в глухому куті, шкодить Україні і Європі, не несе нічого доброго, власне, і самій Росії. Тому зараз вдалий час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і у 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження "нормандського формату", - додав міністр.

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Топ коментарі

  • Тупин Вова
    Мира в Украине Путин не получит. Даже если предположить,что он военным путем захватит часть Украины,то произойдет следующее, днем им будут улыбаться, и на русском языке с ними общаться,а ночью будут бошки Альоёшам отрывать.
  • Oleksiy Tym
    пуйло ожидает получить Украину под свой контроль и только в этом случае готов гарантировать мир - иначе ему не было смысла это все затевать.
  • Nickol Nickols
    https://censor.net/ru/news/3256033/u_putina_strategiya_podojdem_i_posmotrim_on_vyjidaet_chtoby_reshit_konflikt_na_donbasse_na_yazyke_ultimatumov... а годы то идут ,все стареют...тут просматривается ТУПИК кремлёвского Фюрера, главное чтобы не реагировать на провокации, нужно вообще отгородиться забором от ЛДНР и заниматься экономикой государства и укрепением Украинской армии
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