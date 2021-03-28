У нове табірне містечко на полігоні "Широкий лан" заїхала перша бригада, - Міноборони. ВIДЕО

Центр підготовки військових частин і підрозділів "Широкий лан" у Миколаївській області прийняв першу бригаду.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"На полігоні "Широкий лан" продовжуються заходи з відновлення боєготовності та проведення злагодження підрозділів Окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Ця бригада стала першою, хто випробовує комфорт у новозбудованому табірному містечку на території міжвидового центру "Широкий лан", - наголошується в повідомленні.

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У Міноборони зазначили: "Військовослужбовці показали дії механізованих танкових підрозділів із застосуванням сучасної системи "Лазертаг" від українського виробника.

А після практичних занять особовий склад повернувся до комфортного табірного містечка.

Воно створене за новими підходами з урахуванням іноземного досвіду, є унікальним у своєму роді. Тут побудовано 11 казарм, 10 із яких для чоловіків і одна для жінок-військовослужбовців, контрольно пропускний пункт, їдальню, два волейбольні та два футбольні майданчики, спортивний майданчик із тренажерами, стройовий плац".

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У повідомленні зазначається

: "Містечко забезпечене відеоспостереженням, власною котельнею та автономним водопостачанням із власних свердловин. Також не обійшлось без благоустрою території. Тут висаджено близько 750 дерев і кущів та облаштовано газони".

"До кінця 2021 року на території Міжвидового центру підготовки оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗС України також плануються добудови комплексу - штаб для керівництва військової частини, приміщення для медичного пункту, місце для техніки і, звичайно, осередок для дозвілля особового складу", - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків заступника командувача Сухопутних військ ЗС України Олександр Голоднюк.

"Такого типу військове містечко можна назвати унікальним не тільки в Україні, але і у Європі, адже воно побудоване за найсучаснішими технологіями і повністю відповідає стандартам НАТО. Тепер і полігон "Широкий лан" є гідним місцем для проведення міжнародних військових навчань", - резюмували в Міноборони.

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