Окупанти в Криму пред'являть позов щодо "водної блокади" трьом громадянам України
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "РИА Новости".
"На разі ми виходимо з того, що позов буде пред'явлено трьом громадянам України, які неодноразово, зокрема в ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей", - зазначив Константінов.
За його словами, позов про так звану "водну блокаду" Криму до її "організаторів" планується подати в суд у першому півріччі 2021 року. Його буде пред'явлено колишнім депутатам Верховної Ради Андрію Сенченку і Рефату Чубарову, а також чинному нардепу Мустафі Джемілєву.
Окупанти попередньо оцінили розмір своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують у цьому українських громадян.
Представники окупаційної "адміністрації" Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить на попередньому і на нинішньому уряді України, що санкціонував зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз.