Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США: "Днями почуєте про підписання договорів"

Україна може укласти договори на поставку вакцин від американського виробника, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Так Степанов відповів на запитання про те, чи вів він переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.

"Єдине, що я можу сказати, що найближчими днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок із певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, зокрема і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року", – сказав Степанов.

За твердженням Степанова, під час переговорів минулого року постачальники пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Він не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

"Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і у світі", - додав він.

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