Кулеба: Посилений режим припинення вогню на Донбасі майже зруйновано

Зростання кількості обстрілів із боку найманців РФ на Донбасі демонструє, що посилений режим припинення вогню майже зруйновано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в колонці для французького видання Le Figaro, опублікованій 28 березня.

Він зазначив, що війна на Донбасі триває сім років і за цей час вдалося досягти конструктивних зрушень, зокрема звільнення утримуваних осіб, відновлення моста в Станиці Луганській, розведення сил і засобів на кількох ділянках.

"На жаль, попри грандіозні дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини для досягнення миру жодного сталого вирішення так і не було досягнуто. Режим припинення вогню надалі поршується, щотижня ми втрачаємо людські життя. Безпекова ситуація продовжує погіршуватися. Цифри свідчать самі за себе. За п’ять місяців від 27 липня 2020 року, коли було введено посилений режим припинення вогню, до кінця 2020 року 4 українські військовослужбовці загинули внаслідок бойових дій, 21 було поранено. Уже у перші два місяці 2021 року було вбито 14 українських військовослужбовців і 35 поранено. Один місцевий мешканець трагічно загинув під час обстрілів. Явне зростання кількості обстрілів демонструє, що посилений режим припинення вогню майже зруйновано", - заявив міністр.

Читайте також: У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.