Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 9 регіонів, у 23 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ

Станом на 28 березня в Києві і 20 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 9 областей і місто Київ.