30 березня в Калуші прощатимуться із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем

У вівторок, 30 березня, у місті Калуш Івано-Франківської області відбудеться церемонія прощання із Сергієм Барничем, 1974 р.н., військовослужбовцем 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області унаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу терористами позицій ЗСУ з мінометів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє голова Спілки ветеранів АТО Калуської громади Олександр Соколовський.

"Похорон нашого героя Сергія Барнича відбудуться у вівторок, 30 березня, о 12:00 у ПК "Мінерал" (м. Калуш, вул. Чорновола, 20). Тіло нашого земляка прибуде до Калушу 29 березня. Щоб гідно зустріти героя, час і напрям руху транспорту, яким везуть Сергія, повідомимо пізніше," - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири українські військовослужбовці, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, які заборонені Мінськими угодами.