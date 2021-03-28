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За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко

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За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко
За минулу добу в Києві підтверджено 374 нові випадки захворювання на COVID-19, 35 осіб померли.

Про це повідомив мер столиці Володимир Кличко у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ще 374 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 159 367). 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіки віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років. Зареєстровано 35 летальних випадків від COVID-19 (загалом 3 309).  Госпіталізовано 45 пацієнтів, також госпіталізовано  482 пацієнтів із підозрою на коронавірус і пневмонію. 284 людини подолали коронавірус (загалом 104 901).

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Найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано у Дніпровському (120), Дарницькому (110) і в Оболонському (60) районах.

За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, - Кличко 01

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 11 932 нові випадки зараження, 3 343 людини одужали.

Топ коментарі

  • belge
    Но есть и хорошие новости: благодаря ковиду резко упала смертность от многих других заболеваний.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Точно! Осталось ещё статистику ещё смертности от ДТП подправить, в связи с барановирусом и- нормуль.
  • belge
    Сейчас у всех один диагноз: хоть ты утонул, хоть сгорел, хоть с крыши упал.
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