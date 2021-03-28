На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков

На розмінування окупованих на сході України територій потрібно буде не менше 25-30 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що вивчав досвід Хорватії щодо ліквідації наслідків збройного конфлікту 1991-1995 років, що виник під час виходу країни зі складу Югославії.

"25 років тому закінчилася та війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. Крім того, в дуже важкодоступних місцях: серед скель, ущелин, у лісовій складній зоні. Цього року вони планують розмінувати до 50 кв. км", - сказав Рєзніков.

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Розмір коштів, необхідних на очистку Донбасу від вибухонебезпечних залишків війни, можна буде назвати тільки після повернення окупованих територій і проведення повного аудиту. Але з досвіду Хорватії можна сказати, що йдеться про сотні мільйонів євро.

"Вони витратили, якщо я не помиляюся, дві цифри називали, 800 і 900 млн євро. Кошти двома траншами за цей весь період було залучено на те, щоб тільки провести розмінування", - підкреслив Резніков.

Міністр нагадав, що, на думку фахівців, наразі щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.

"І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, згідно з хорватською матрицею, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30", - наголосив віцепрем'єр-міністр України.

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