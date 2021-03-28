Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік

Президент Російської Федерації Володимир Путін вакцинувався проти коронавірусу COVID-19 без присутності представників ЗМІ та відеокамер, оскільки не хотів "мавпувати".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив в інтерв'ю російському ТБ.

"Ми з вами хіба маємо займатись мавпуванням, чи що? Обов'язково робити так, як хтось десь робить? Ну, напевно, ні, адже якщо на такому рівні хтось захоче сфальсифікувати щось, надурити когось, то це ж нескладно зробити. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, все, що завгодно, кефір, якийсь апельсиновий сік", - заявив Путін.

Він також уточнив, що назву препарату, яким його вакцинували, знає тільки його лікар.

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