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Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік

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Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік
Президент Російської Федерації Володимир Путін вакцинувався проти коронавірусу COVID-19 без присутності представників ЗМІ та відеокамер, оскільки не хотів "мавпувати".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив в інтерв'ю російському ТБ.

"Ми  з вами хіба  маємо займатись мавпуванням, чи що? Обов'язково робити так, як хтось десь робить? Ну, напевно, ні, адже якщо на такому рівні хтось захоче сфальсифікувати щось, надурити когось, то це ж нескладно зробити. Можна показати цей укол, а насправді вколоти фізрозчин, все, що завгодно, кефір, якийсь апельсиновий сік", - заявив Путін.

Він також уточнив, що назву препарату, яким його вакцинували, знає тільки його лікар.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    уколоть кефир или апельсиновый сок ????
    кукуха поехала однозначно..
  • Гыг с Вами
    https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

    Мне жаль россиян в связи с Путиным.
    У них не было выбора.
    Ещё больше мне жаль украинцев.
    Ведь у них выбор был.
  • Valery Greff
    А было бы не плохо!
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