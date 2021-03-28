"Все йде до обвинувального вироку", - адвокат про справу звільненого кримського в'язня Бекірова

Адвокат кримськотатарського активіста, колишнього політв'язня Едема Бекірова, звинуваченого Росією у "зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів", Олексій Ладін повідомив про швидке завершення судового розгляду справи його підзахисного. За прогнозами адвоката, суд винесе обвинувальний вирок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це Ладін сказав під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність" 28 березня.

"Кримінальна справа стосовно Едема Бекірова, її розгляд найближчим часом буде завершено. На жаль, все йде до того, що буде обвинувальний вирок. Але захист продовжуватиме оскаржувати і домагатиметься справедливості, зокрема в міжнародних судах", - сказав Ладін.

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Раніше Ладін на засіданні суду в Сімферополі заявив клопотання про необґрунтоване засекречування свідка і про необхідність його допиту в умовах візуальної видимості. Перед цим на суді допитали чотирьох співробітників ФСБ Росії у кримінальній справі щодо Бекірова.

Розгляд по суті кримінальної справи стосовно Едема Бекірова в Сімферополі почався 19 лютого. До цього підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив чинним рішення суду попередньої інстанції про оголошення в розшук Едема Бекірова.

14 травня 2020 року російський суд Сімферополя відновив розгляд кримінальної справи стосовно кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Пізніше той же суд ухвалив "примусово доставити" активіста на судове засідання. 22 травня суддя постановив оголосити Бекірова в розшук.

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в межах обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів, зокрема й Едем Бекіров.

Після повернення Едему Бекірову зробили кілька операцій.

Раніше окупаційний суд Криму призупинив справу звільненого з російських катівень кримськотатарського активіста, а потім оголосив його в розшук.