З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", у Маханець було понад 500 тис. підписників, у Пая - понад 50 тис.
Зараз під час переходу в акаунт дівчинки з'являється повідомлення, що він недоступний. Таке ж повідомлення з'являється, якщо перейти в акаунт підлітка.
Наразі невідомо, чи акаунти видалили самі діти, чи адміністрація соцмережі.
Раніше стало відомо, що акаунти дітей пропали із соцмережі Likee.
Нагадаємо, про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.
Пізніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" Маханець і Пая. Поліція почала кримінальне провадження за статтею про виготовлення порнографії і допитала маму дівчинки.