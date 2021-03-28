Бразилія призупинила реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

У Бразилії знову призупинено реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через відсутність необхідної інформації про препарат.

Про це йдеться на сайті Національного агентства з санітарного контролю Бразилії. Регулятор стверджує, що не отримав необхідної інформації про препарат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Першу заявку на реєстрацію препарату 15 січня подавала організація Uniao Quimica. Вона представляє у Бразилії Російський фонд прямих інвестицій, який займається просуванням вакцини "Супутник V". Регулятор заявку відхилив і запросив додаткові дані про вакцину. Друга заявка була відправлена ​​26 березня. Попри відсутність реєстрації, Міністерство охорони здоров'я Бразилії підписало контракт на закупівлю російського препарату.

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МОЗ США рекомендувало бразильській владі не купувати "Супутник V". Відомство зазначало, що Росія може використовувати вакцину для поширення свого впливу в Латинській Америці. Розробники російського препарату у відповідь заявили, що спроби дискредитувати вакцину неетичні і можуть призвести до додаткових жертв.

Російська вакцина проти COVID-19 "Супутник V" розробки центру імені Гамалії була зареєстрована в серпні 2020 року і стала першим зареєстрованим у світі препаратом проти коронавірусу. Деякі експерти, як у Росії, так і за її межами, висловлювали побоювання щодо рішення зареєструвати "Супутник V" до завершення третьої стадії клінічних випробувань.

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Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

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Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало жодних трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.